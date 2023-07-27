رفع البنك المركزي الأردني أسعار الفائدة ب 25 نقطة أساس، بحسب بيان الخميس.

"قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني رفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية كافة بمقدار 25 نقطة أساس اعتبارا من يوم الأحد الموافق 30 تموز (يوليو) الحالي،" بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية بترا.

وجاء القرار بعد يوم من رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بنفس القدر.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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