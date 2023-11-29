تراجع فائض الميزان التجاري لقطر خلال أكتوبر الماضي 24.2% على أساس سنوي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، ليبلغ 19 مليار ريال قطري (5.21 مليار دولار)، وفقا لبيانات صدرت عن جهاز التخطيط والإحصاء القطري يوم الأربعاء.

وفي أكتوبر، بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية بما في ذلك إعادة التصدير نحو 29.1 مليار ريال قطري، بانخفاض نسبته 23.5% مقارنة ببيانات أكتوبر عام 2022.

وقطر هي من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم.

وانخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر أكتوبر 2023 إلى نحو 10.1 مليار ريال قطري، متراجعة بنسبة 22.1% عن أكتوبر عام 2022.

وهوت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات التي تشمل الغاز الطبيعي المسال بنسبة 35.7% إلى نحو 16.4 مليار ريال قطري.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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