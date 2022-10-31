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ارتفعت إيرادات السعودية خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 24% على أساس سنوي، لتسجل 301.9 مليار ريال ( 80.5 مليار دولار) بدعم من النفط، وفقا لبيانات وزارة المالية السعودية، الصادرة الاثنين.

وبحسب البيانات، ارتفعت الإيرادات النفطية الفصلية على أساس سنوي 55% فيما انخفضت الإيرادات غير النفطية بالربع الثالث 24% مقارنة بنفس الربع من العام الماضي.

وخلال الربع الثالث، حققت الميزانية العامة للمملكة فائض بقيمة 14.1 مليار ريال ( 3.7 مليار دولار).

وسجلت مصروفات المملكة الفصلية 287.7 مليار ريال، بحسب وزارة المالية.

أما الإيرادات الإجمالية للمملكة فقفزت بنسبة 36% على أساس سنوي لتصل إلى 950.19 مليار ريال خلال 9 أشهر.

زادت إيرادات النفط 67% إلى 663 مليار ريال فيما انخفضت الإيرادات غير النفطية 4% على أساس سنوي في الفترة التي أشارت وزارة المالية إلى أنها لغاية الربع الثالث.

ودعمت أسعار النفط ميزانيات دول الخليج التي لا تزال تعتمد بشكل كبيرعلى صادرات النفط.

استمرت وتيرة ارتفاع صادرات المملكة من النفط الخام منذ بداية العام ووصلت إلى 7.60 مليون برميل يوميا في أغسطس، بحسب المنتدى الذي ينشر قاعدة بيانات مشتركة تُعرف بـ "جودي" بالتعاون مع منظمات أخرى من بينها أوبك ووكالة الطاقة الدولية.

للمزيد: صادرات النفط السعودية ترتفع إلى 7.60 مليون برميل يوميا في أغسطس

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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