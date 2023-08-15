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سجل مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) على أساس سنوي في السعودية 2.3% خلال شهر يوليو الماضي متراجعا من 2.7% في يونيو، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الثلاثاء.

والسعودية تأثرت كغيرها من الدول بموجة التضخم العالمية التي ظهرت بعد الحرب الروسية الأوكرانية، مع ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية والسلع، لكن حكومة المملكة ترى أنها اتخذت خطوات استباقية لتخفيف حدة ارتفاع التضخم خلال العام الماضي.

وبحسب بيانات هيئة الإحصاء، جاء التضخم - على أساس سنوي - مدفوعا بزيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 8.6%، بينما ارتفعت أسعار المطاعم والفنادق 2.9%، والأغذية والمشروبات 1.4%.

وعلى أساس شهري ارتفع التضخم في المملكة 0.1% في يوليو.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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