اعتمدت قطر الموازنة العامة للدولة للسنة القادمة بإيرادات تبلغ 202 مليار ريال (55.49 مليار دولار) وعجز بنحو 6.2 مليار ريال، بعد سداد 7.3 مليار ريال من مستحقات الديون، وفقا لبيان على وكالة الأنباء القطرية الرسمية يوم الأربعاء.

وبحسب البيان، فإنه من الممكن تغطيته العجز من الفوائض المتوقعة العام الحالي أو أدوات الدين إذا لزم.

وتشير البيانات إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 11.4% على أساس سنوي.

فيما من المتوقع أن ترتفع المصروفات بنحو 1% على أساس سنوي إلى 200.9 مليار ريال مع زيادة مصروفات الرواتب والأجور بنحو 2.4% لتصل إلى 64 مليار ريال.

ويرجع الانخفاض في الإيرادات إلى اعتماد 60 دولار للبرميل كمتوسط لسعر النفط خلال 2024، مقابل 65 دولار في موازنة العام الحالي.

ومن المتوقع أن تنخفض إيرادات النفط والغاز في موازنة قطر لعام 2024 بنسبة 14.5% إلى 159 مليار ريال مقابل 186 مليار ريال في موازنة 2023، في حين سترتفع الإيرادات غير النفطية إلى 43 مليار ريال بزيادة تقدر بـ 2.4%.

واستفادت قطر - أحد أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم - من ارتفاع أسعار الغاز بعد العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا، ما أتاح زيادة صادراتها وإيراداتها الأجنبية مع بحث أوروبا عن مصادر أخرى للغاز بعيدا عن موسكو.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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