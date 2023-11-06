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ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، يوم الاثنين، أن حاكم دبي محمد بن راشد اعتمد الموازنة العامة لحكومة دبي للسنوات المالية 2024-2026 بإجمالي نفقات قدره 246.6 مليار درهم (67 مليار دولار).

وتستهدف حكومة دبي تكوين احتياطي عام يستقطع من الإيرادات سنويا، على أن يبلغ حوالي 20.6 مليار درهم بحسب ما هو مخطط له للسنوات الثلاث 2024-2026، وفق بيان للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.

واقتصاد إمارة دبي مكون مهم في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، وهي واحدة من أكبر منتجي ومصدري النفط، التي تسعى لتنويع مصادر دخلها بعيدا عن الطاقة.

موازنة العام المالي 2024

تُقدر النفقات الحكومية لدبي للسنة المالية 2024 بإجمالي يبلغ 79.1 مليار درهم، وتتوقع دبي تحقيق إيرادات عامة خلال العام نفسه قدرها 90.6 مليار درهم.

وتُشكل الرواتب والأجور 26% من إجمالي النفقات الحكومية في العام المالي 2024، والنفقات العمومية والإدارية 24%، والمنح والدعم الحكومي 23%، فيما لا تتجاوز خدمة الدين 7% من إجمالي النفقات.

وقد خصصت حكومة دبي 8% من إجمالي الإنفاق الحكومي للمشروعات الإنشائية، فضلا عن تخصيص احتياطي خاص قدره 8% من إجمالي النفقات المتوقعة استعدادا للحالات الطارئة.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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