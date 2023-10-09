أقر مجلس الوزراء الإماراتي، يوم الاثنين، ميزانية الدولة للأعوام 2024-2026 بقيمة (نفقات) 192 مليار درهم (نحو 52.3 مليار دولار)، بحسب ما أعلنه محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على حسابه على منصة إكس (تويتر سابقا).

ووفق بن راشد، فإن مخصصات الإنفاق لعام 2024 ستتوزع على قطاع التنمية والمنافع الاجتماعية بنسبة 42%، والشؤون الحكومية 39%، والباقي موزع لتطوير البنية التحتية والأصول المالية والاقتصادية للحكومة الاتحادية.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا