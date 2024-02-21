بلغت التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة دبي نحو 2.1 تريليون درهم (571.8 مليار دولار) في العام الماضي، وفق ما نقله المكتب الإعلامي لحكومة دبي عن بيان لولي عهد الإمارة.

ووفق البيان، قال حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي، إن "وصول قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية إلى 2.1 تريليون درهم في العام 2023 وقبل الموعد المستهدف بعام يظهر قدرة الإمارة على تخطي التحديات العالمية التي تواجه سلاسل الإمداد والتوريد، وتعزيز تنافسيتها، وقيادتها للتحولات المستقبلية في مشهد التجارة العالمية".

وكانت دبي تستهدف رفع قيمة التبادل الخارجي إلى 2 تريليون درهم بحلول العام 2025.

وتسعى دبي التي يقوم اقتصادها بشكل كبير على السياحة والأعمال، لتعزيز موقعها كمركز جذب رئيس للتجار ورجال الأعمال والشركات الراغبة في توسيع نشاطها في المنطقة وخارجها.

يأتي هذا فيما كان محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، أعلن يوم الأحد، أن قيمة التجارة الخارجية غير النفطية (السلع والخدمات) للإمارات خلال 2023 بلغت 3.5 تريليون درهم (953 مليار دولار)، لأول مرة في تاريخ الدولة الاقتصادي رغم التراجع العالمي في حركة التجارة الدولية.

وتسعى الإمارات كغيرها من الدول النفطية في الخليج إلى زيادة تنويع اقتصادها والاعتماد على القطاعات غير النفطية في دعم الناتج المحلي الإجمالي، في ظل التقلبات التي تشهدها أسعار النفط تأثرا بالأحداث العالمية والجيوسياسية.

وأشار ولي عهد إمارة دبي، إلى أنه من المستهدف رفع إجمالي قيمة التجارة الخارجية من 14.2 تريليون درهم في العقد الماضي إلى 25.6 تريليون درهم للسلع والخدمات في العقد المقبل.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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