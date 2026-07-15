تضاعفت وتيرة الارتفاع السنوي لأسعار الأغذية في السعودية إلى 1.4% خلال يونيو، مقارنة بـ0.7% في مايو، رغم استقرار معدل التضخم السنوي عند 1.8%، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة الأربعاء، في إشارة إلى تغير محركات الضغوط السعرية داخل مؤشر أسعار المستهلك.

ظل السكن المحرك الأكبر للتضخم، رغم تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعاره إلى 3.5% في يونيو من 3.7% في مايو، كما تراجع نمو الإيجارات إلى 4.4% من 4.7% في مايو.

أرقام من التقرير

- ارتفع مؤشر أسعار المستهلك على أساس شهري 0.2% في يونيو، ليستقر معدل التضخم الشهري عند المستوى نفسه للشهر الثالث على التوالي، مدفوع بارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات 0.7% والنقل 0.4%.

- ارتفع التضخم في قطاع النقل إلى 1.7% على أساس سنوي في يونيو، مقارنة مع 1.5% في مايو، متأثر بارتفاع أسعار شراء المركبات وخدمات نقل الركاب.

- في المقابل، تباطأ ارتفاع أسعار المطاعم وخدمات الإقامة بشكل طفيف إلى 0.8%. كما تراجع معدل ارتفاع أسعار العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى إلى 3.8%، مع بقائها من بين أكثر الأقسام ارتفاع على أساس سنوي.

(إعداد: فاطمة الكاشف، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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