انخفض فائض الميزان التجاري لقطر خلال مارس الماضي، بفعل زيادة الواردات وتراجع الصادرات على أساس سنوي، بحسب بيانات نقلتها وكالة الأنباء القطرية الثلاثاء.

وفي نهاية مارس، سجل فائض الميزان التجاري - أي الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات - نحو 17.6 مليار ريال قطري (4.8 مليار دولار) بتراجع نحو 17.1% على أساس سنوي.

وعلى أساس فصلي، تراجع الفائض في الميزان التجاري في مارس الماضي بنحو 2.8% مقارنة مع فبراير الماضي، وفق البيانات.

تفاصيل

تراجعت الصادرات القطرية في مارس - متضمنة إعادة التصدير - بنحو 7.6% على أساس سنوي، لتسجل 28.5 مليار ريال تقريبا.

وجاء التراجع مع انخفاض قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية والتي تشمل الغاز الطبيعي المسال والمكثفات بنسبة 12.7% على أساس سنوي إلى نحو 16.6 مليار ريال.

أما الواردات فارتفعت بنسبة 13.2% في مارس على أساس سنوي لتصل إلى نحو 10.9 مليار ريال.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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