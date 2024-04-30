PHOTO
انخفض فائض الميزان التجاري لقطر خلال مارس الماضي، بفعل زيادة الواردات وتراجع الصادرات على أساس سنوي، بحسب بيانات نقلتها وكالة الأنباء القطرية الثلاثاء.
وفي نهاية مارس، سجل فائض الميزان التجاري - أي الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات - نحو 17.6 مليار ريال قطري (4.8 مليار دولار) بتراجع نحو 17.1% على أساس سنوي.
وعلى أساس فصلي، تراجع الفائض في الميزان التجاري في مارس الماضي بنحو 2.8% مقارنة مع فبراير الماضي، وفق البيانات.
تفاصيل
تراجعت الصادرات القطرية في مارس - متضمنة إعادة التصدير - بنحو 7.6% على أساس سنوي، لتسجل 28.5 مليار ريال تقريبا.
وجاء التراجع مع انخفاض قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية والتي تشمل الغاز الطبيعي المسال والمكثفات بنسبة 12.7% على أساس سنوي إلى نحو 16.6 مليار ريال.
أما الواردات فارتفعت بنسبة 13.2% في مارس على أساس سنوي لتصل إلى نحو 10.9 مليار ريال.
(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)
#أخباراقتصادية
لقراءة الموضوع على منصات مجموعة بورصة لندن، أضغط هنا
للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا