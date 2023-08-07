ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية لمصرف قطر المركزي خلال شهر يوليو الماضي بنحو 13.13% على أساس سنوي، وفقا لبيانات نقلتها وكالة الأنباء القطرية، الاثنين.

وفي نهاية يوليو سجلت الاحتياطيات الدولية الصافية 241.6 مليار ريال (66.37 مليار دولار)، مقارنة بـ 213.5 مليار ريال في نفس الشهر من العام الماضي.

واستفادت قطر - أحد أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم - من ارتفاع أسعار الغاز بعد العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا، ما أتاح زيادة صادراتها وإيراداتها الأجنبية مع بحث أوروبا عن مصادر أخرى للغاز بعيدا عن موسكو.

وتتكون الاحتياطيات الرسمية لقطر، من سندات وأذون الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة قطر لدى صندوق النقد، ويضاف لها موجودات سائلة أخرى (عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية)، حسب الوكالة.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الاحتياطيات الدولية الصافية بيوليو مقارنة مع 240.7 مليار ريال سُجلت في يونيو.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: آيات رشوان، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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