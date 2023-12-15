تباطأ معدل التضخم السنوي في قطر خلال شهر نوفمبر الماضي 1.29% مقارنة بـ 2.52% في أكتوبر، وفق بيانات نقلتها وكالة الأنباء القطرية الجمعة.

وسعت البنوك المركزية حول العالم، على مدى شهور، لرفع أسعار الفائدة، لخفض التضخم المرتفع نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية التي دفعت أسعار السلع والخدمات للزيادة قبل أكثر من عام.

وجاء تباطؤ التضخم مدفوعا بارتفاع أقل في أسعار مجموعة الغذاء والمشروبات والاتصالات والترفيه والثقافة خلال نوفمبر.

ارتفعت مجموعة الغذاء والمشروبات في نوفمبر بـ 3.82% مقارنة بـ 3.86% في شهر أكتوبر، ومجموعة الاتصالات بـ 14.27% من 14.5% في أكتوبر، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 9.4% مقارنة بـ 11.18% في أكتوبر.

وعلى أساس شهري تباطأ معدل التضخم إلى 0.16% في نوفمبر من 1.08%، وفق البيان.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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