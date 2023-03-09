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مُحدث- أدنى مستوى في 12 شهر: اقتصاد دبي غير النفطي يواصل التباطؤ في فبراير
انخفض مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي لدبي، الصادر عن مؤسسة S&P Global الخميس، خلال فبراير ليسجل 54.1 نقطة مقابل 54.5 نقطة في يناير.
٩ مارس، ٢٠٢٣
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