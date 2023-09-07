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ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية في الربع الثاني من العام بنسبة 1.2% على أساس سنوي، بحسب بيانات حكومية صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية الخميس.

وتعمل المملكة على تنويع مصادر دخلها وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأنشطة غير النفطية خلال الربع الثاني من 2023 بنسبة 6.1 %، فيما انخفضت الأنشطة النفطية بـ 4.3 %.

أما على أساس ربعي، انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.2% مقارنة بالربع الأول من العام. و ارتفعت الأنشطة غير النفطية خلال الربع الثاني من 2023 مقارنة بالربع الأول بنسبة 1.6 %، فيما انخفضت الأنشطة النفطية بـ 1.5%.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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