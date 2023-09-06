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توقع صندوق النقد الدولي أن تسجل السعودية عجز في ميزانيتها بنسبة 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقارنة بفائض قدره 2.5% العام الماضي، بحسب تقرير للصندوق حول المملكة الأربعاء.

وقال التقرير إن السعودية كانت الأسرع نموا بين اقتصادات مجموعة العشرين خلال عام 2022 بدعم من تنفيذ برنامج "رؤية السعودية 2030" وارتفاع أسعار النفط.

وكان الفائض المحقق في عام 2022 هو الأول منذ 2013. وتوقع الصندوق أن يبلغ عجز الموازنة 1.6% من الناتج العام القادم.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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