ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 1.1% في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، حسب تقديرات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية، يوم الاثنين.

والسعودية هي من أكبر مصدري النفط في العالم، وتعتزم زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي كجزء من استراتيجيتها للتنوع الاقتصادي.

وجاء نمو الاقتصاد السعودي مدفوع بنمو الأنشطة غير النفطية التي قفزت 5.5% في الربع الثاني على أساس سنوي فيما انخفضت الأنشطة النفطية للسعودية بنسبة 4.2%.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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