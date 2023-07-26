ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للسعودية، خلال الربع الأول من 2023 بنحو 10.2% على أساس سنوي إلى 8.1 مليار ريال (2.16 مليار دولار)، وفق ما أوردته وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية يوم الأربعاء على اكس، تويتر سابقا.

وتنفذ السعودية - ضمن خطة ولي العهد محمد بن سلمان لرؤية المملكة 2030 - عدة إجراءات تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لدعم أنشطة الاقتصاد غير النفطي في قطاعات كالسياحة والتكنولوجيا.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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