أعلنت شركة تاكسي دبي عن مضاعفة عدد مركبات التاكسي في مطارات دبي بنسبة 100% بزيادة 350 مركبة أجرة جديدة صديقة للبيئة، وفق بيان للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وتاكسي دبي هي شركة تعمل في توفير حلول التنقل الشاملة في دبي وأدرجت في البورصة في ديسمبر 2023، وتمتلك حكومة دبي 75% منها.

"مضاعفة مركبات أسطول المطار من 350 إلى 700 مركبة يأتي في إطار حرص تاكسي دبي على دعم خدمات مركبات الأجرة في المطار ... ما يساهم في تقليل زمن الانتظار وسرعة توفير الخدمة للمسافرين،" حسب ما نقله البيان عن الرئيس التنفيذي للشركة منصور رحمه الفلاسي.

ووفقا للبيان، ستكون شركة تاكسي دبي أكبر الشركات المشغلة لمركبات الأجرة في دبي بحجم أسطول مركبات أجرة بلغ ما يقارب 5,566 مركبة وبزيادة في حصتها السوقية نحو 45% (من حيث حجم سيارات الأجرة).

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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