حقق الاقتصاد السعودي في عام 2021 أعلى معدل نمو خلال 6 سنوات بعد أن سجل 3.3% مقابل انكماش بنسبة 4.1% في 2020، وذلك مع تعافي النشاط الاقتصادي من أزمة كورونا.

وقالت هيئة الإحصاء السعودية في بيان إن تعافي الاقتصاد من أزمة كوفيد-19 نتج من خلال نمو الأنشطة غير النفطية بمعدل 6.6%، مقابل انكماش بنسبة 3.2% في 2020، كما حققت أنشطة الخدمات الحكومية معدل نمو 1.5%، مقابل 0.2% العام السابق.

وحققت الأنشطة النفطية نمو أيضا بمقدار 0.2%" خلال العام الماضي مقابل انكماش بنسبة 6.7% في 2020، بحسب بيانات هيئة الإحصاء.

وتفوق أداء الاقتصاد السعودي في عام 2021، على توقعات الحكومة للنمو خلال هذا العام عند مستوى 2.6%، وأيضا توقعات صندوق النقد البالغة 2.4%، بحسب تقارير صحفية.

ماذا عن الربع الرابع؟

نما الاقتصاد السعودي في الربع الأخير من 2021 بنحو 6.8%، على أساس سنوي، "نتيجة النمو الإيجابي في الأنشطة النفطية بنسبة 10.8%، والأنشطة غير النفطية 5%".

وتتوقع الحكومة السعودية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2022 بنسبة 7.4% مع تعافي الأنشطة النفطية وغير النفطية، وانحسار تداعيات أزمة كورونا، على أن ينمو بنسبة 3.5% في 2023، و4% في 2024، بحسب تقديرات ميزانية 2022.

(إعداد عبدالقادر رمضان ويعمل عبدالقادر في موقع مصراوي المصري كما انه عمل سابقا في عدة مؤسسات منها، موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وجريدة البورصة المصرية، وقناة سي بي سي الفضائية المصرية) (تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com) #أخباراقتصادية للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا

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