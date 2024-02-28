ستستثمر قطر نحو 10 مليار يورو ( 10.8 مليار دولار) في الشركات الناشئة وصناديق الاستثمار في فرنسا خلال السنوات المقبلة حتى 2030، وفق شراكة استراتيجية وقعها البلدان، حسبما نقلت وسائل إعلام دولية عن الرئاسة الفرنسية.

وتتوسع قطر الغنية بالغاز الطبيعي - كباقي الدول الخليجية المنتجة للنفط - في الاستثمارات في قطاعات غير نفطية لتنويع عوائدها وزيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي. فيما يستهدف الصندوق السيادي القطري استثمار أكثر من مليار دولار في رأس المال الجريء وتمويل الشركات الناشئة.

وخلال زيارة لأمير قطر تميم بن حمد لفرنسا هي الأولى له منذ توليه العرش في 2013، وقع البلدان اتفاقية شراكة لضخ هذه الاستثمارات بين عامي 2024 و2030.

ستستهدف الاستثمارات القطرية في فرنسا، قطاعات رئيسية تتتضمن تحول الطاقة وأشباه الموصلات والفضاء والذكاء الصناعي والرقمية والصحة والضيافة والثقافة.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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