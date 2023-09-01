حققت قطر فائض في موازنتها بـ 10 مليار ريال قطري (نحو 2.7 مليار دولار) في الربع الثاني من 2023 مع انخفاض الإيرادات قليلا وارتفاع النفقات على أساس ربعي، وفق ما أوردته وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا)، يوم الخميس عن وزارة المالية.

واستفادت قطر - أحد أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم - من ارتفاع أسعار الغاز والبترول بعد توجه أوروبا لتنويع مصادر الطاقة بعيدا عن روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا.

وانخفضت الإيرادات في الربع الثاني من 2023 بـ 0.3% مقارنة بالربع الأول من العام الحالي لتصل إلى 68.4 مليار ريال، منها 28.2 مليار ريال إيرادات غير نفطية.

أما النفقات في الربع الثاني فارتفعت بـ 19.3% إلى 58.4 مليار ريال مقارنة بالربع الأول من العام الحالي.

وقد سجلت موازنة قطر فائض بقيمة 19.7 مليار ريال في الربع الأول من العام وهو ما يجعل إجمالي الربعين يتخطى توقع الدولة للفائض هذا العام والذي قدرته عند 29 مليار ريال.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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