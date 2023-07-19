تباطأ معدل التضخم السنوي في سلطنة عُمان، إلى 0.69% في شهر يونيو من 0.91% في مايو الماضي، بحسب ما أظهرته النشرة الإحصائية الشهرية للجهاز الوطني للإحصاء والمعلومات الصادرة الأربعاء.

وتسعى الدول لخفض معدلات التضخم المتسارع منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية التي دخلت عامها الثاني، واتخذت البنوك المركزية إجراءات تشديد نقدي برفع الفائدة على مدى شهور حتى قرر الفيدرالي الأمريكي تثبيتها بدون تغيير في يونيو الماضي، وتبعه المركزي العُماني بإبقاء الفائدة عند 5.75%.

وخلال يونيو على أساس سنوي، ارتفعت أسعار مجموعة المطاعم والفنادق بـ 3.68% والأثاث والتجهيزات المنزلية بـ 2.93% والمواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 2.18% فيما انخفضت الخضروات ب5.65%.

وعلى أساس شهري، سجل معدل التضخم خلال يونيو زيادة بنسبة 0.23%.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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