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وزير المالية السعودي لا يرى معوقات للتطبيع وتبادل الاستثمارات مع إيران بعد عودة العلاقات
أعلنت السعودية وإيران، يوم الجمعة الماضي، التوصل لاتفاق لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بوساطة صينية في خطوة تنهي الخلاف الدبلوماسي بين البلدين المستمر لأعوام
١٥ مارس، ٢٠٢٣
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