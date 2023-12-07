

تعتزم الإمارات تطوير استراتيجية وطنية للاستثمار، وفق ما أوردته رويترز الخميس عن وزير الاستثمار الإماراتي محمد السويدي المعين هذا العام بعد إنشاء وزارة الاستثمار.

"أمضينا الأشهر القليلة الماضية في وضع استراتيجية الإمارات،" بحسب رويترز نقلا عن السويدي متحدثا من مؤتمر في أبوظبي.

والسويدي هو أيضا الرئيس التنفيذي ل "إي دي كيو" وهو واحد من أهم صناديق الثروة السيادية في أبوظبي.

وتنوي الإمارات التي تستضيف خلال هذه الفترة مؤتمر كوب 28، استثمار مليارات الدولارات في تنويع مصادر الطاقة عبر الطاقة النظيفة والهيدروجين، حيث تواجه على غرار الدول المنتجة للنفط ضغوط لخفض الانبعاثات.

وهي تعمل أيضا على تنويع مصادر دخلها بعيدا عن النفط من خلال الاستثمار في قطاعات عدة داخل وخارج الدولة على رأسها السياحة والتكنولوجيا.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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