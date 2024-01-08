أعلنت شركة القابضة (ADQ) الإماراتية تعيين غنام بطي المزروعي رئيس جديد لسوق أبوظبي للأوراق المالية، حسب بيان مكتب أبوظبي الإعلامي يوم الاثنين.

وسوق أبوظبي للأوراق المالية، التي تأسست في 15 نوفمبر من عام 2000، تابعة لـ "القابضة" (ADQ)، هي شركة استثمار ضخمة مملوكة لحكومة أبوظبي، وتمتلك استثمارات في أكثر من 90 شركة، تعمل في مجالات متنوعة من بينها الطيران والزراعة والأغذية والخدمات المالية، بحسب موقعها الإلكتروني.

فماذا نعرف عن الرئيس الجديد؟

(بحسب بيان القابضة)

- كان عضو في مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ عام 2015

- يشغل منصب أمين عام مجلس تنافسية المواهب الإماراتية

- عضو في مجلس إدارة كل من صندوق أبوظبي للتقاعد وشركة آفاق للتمويل الإسلامي

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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