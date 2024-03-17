تباطأ معدل التضخم السنوي في قطر خلال شهر فبراير الماضي إلى 2.7% من 2.99% في يناير السابق له، وفق بيانات جهاز التخطيط والإحصاء القطري صدرت يوم الأحد.

وكان معدل التضخم في يناير الماضي قفز إلى 2.99% من 1.65% في ديسمبر 2023.

وتسعى قطر إلى مواجهة ارتفاع التضخم لديها الذي يأتي في ظل موجة تضخم عالمية، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض متوسط معدل التضخم السنوي في قطر في عام 2024 إلى نحو 2.3% من 2.8% في العام الماضي.

جاء ارتفاع التضخم في قطر خلال فبراير الماضي مقارنة بالشهر نفسه من 2023 نتيجة ارتفاع أسعار ست مجموعات أولها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 16.56%، والغذاء والمشروبات بنسبة 6.56% على أساس سنوي، وفق جهاز التخطيط والإحصاء.

وتشكل مجموعتا الأغذية والترفيه سويا 24.6% -أي ما يقارب الربع- من وزن مؤشر أسعار المستهلك في قطر.

فيما تراجعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 3.88%، تلتها مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 1.66%، والصحة بنسبة 1.59% على أساس سنوي في فبراير الماضي.

وعلى أساس شهري فقد انخفض التضخم في قطر خلال فبراير الماضي بنسبة 0.34% مقارنة مع الشهر يناير السابق له.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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