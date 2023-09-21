في إطار حملته الترويجية المباشرة "وجد من أجل التجارة"، زار مركز دبي للسلع المتعددة مدينتي شينزن وهونغ كونغ للتعريف بمنظومة الأعمال المتكاملة التي تتميز بها دبي والخدمات الرائدة التي يوفرها المركز

المركز يوقع مذكرة تفاهم مع غرفة أعمال هونغ كونغ والشرق الأوسط لتحفيز الابتكار والتجارة الثنائية وبالتالي دعم "مبادرة الحزام والطريق" الصينية

أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، يحصل على جائزة "40 شخصية استثنائية" في معرض هونغ كونغ للمجوهرات والأحجار الكريمة

المركز يكشف النقاب عن أحدث نسخة من سلسلة تقاريره الرائدة "مستقبل التجارة" والتي تركز على الماس المصنع معملياً والآفاق الواعدة لتطبيقاته

دبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتم مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، جولته الترويجية الناجحة في مدينتي شينزن وهونغ كونغ ضمن جهوده لتعزيز العلاقات الثنائية الراسخة مع الصين واستكشاف فرص جديدة للتعاون الاقتصادي والتجارة والاستثمار الأجنبي المباشر.

وخلال الزيارة، وقع مركز دبي للسلع المتعددة مذكرة تفاهم مع غرفة أعمال هونغ كونغ والشرق الأوسط لتحفيز الابتكار وتشجيع التجارة الثنائية. وستشهد الاتفاقية تعاون الطرفين في تبادل أفضل ممارسات السوق، ونقل المعرفة والخبرات المهنية، فضلاً عن توفير الدعم التجاري واللوجستي. وهذا التعاون سيدعم تحقيق أهداف مبادرة الحزام والطريق الرامية إلى تحفيز التعاون الاقتصادي بين الدول الواقعة على طول الطريق المقترح للمبادرة.

وفي هذه المناسبة، قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "يسعدنا عقد جولتنا الترويجية مرة أخرى في الصين بينما نواصل طريقنا للنمو القوي والتعاون مع أفضل الشركاء. تحتل الصين مكانة مهمة كواحدة من أبرز الأسواق الاستراتيجية لمركز دبي للسلع المتعددة، حيث بات المركز وجهة مفضلة للشركات الصينية في ظل وجود أكثر من 800 شركة مسجلة في منطقتنا الحرة الأفضل في العالم. تجاوز حجم التعاملات التجارية غير النفطية بين الإمارات والصين العام الماضي 77 مليار دولار أمريكي، ونتوقع أن يعزز انضمام دولة الإمارات الوشيك إلى عضوية مجموعة بريكس من تعاوننا مع الصين مما سيعزز تأثير ونطاق مبادرة الحزام والطريق وقدرتها على تحفيز حركة التجارة بين البلدين".

وأضاف: "تماشياً مع الدور الرائد لمركز دبي للسلع المتعددة، سنواصل طرح خدمات مخصصة لدعم نمو الشركات الصينية المسجلة لدينا ومختلف أصحاب المصلحة الصينيين. وتؤكد مذكرة التفاهم التي وقعناها مؤخراً مع غرفة أعمال هونغ كونغ والشرق الأوسط التزامنا الراسخ بتوفير بيئة أعمال محفزة للنمو والازدهار وزيادة تدفقات التجارة ودفع عجلة النمو الاقتصادي المشترك".

من جانبه، قال سعادة الشيخ/ سعود علي المُعلّا، القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة: "تلعب قطاعات الأعمال والتجارة دوراً محورياً في تحقيق النمو والازدهار الاقتصادي. وتشترك دولة الإمارات والصين في رؤيتهما وأهدافهما لنمو وتقدم اقتصاديهما من خلال علاقات التعاون القوية التي تجمعهما، ومن واجبنا جميعاً تشجيع وتوسيع هذه العلاقات. ولا بد هنا من أن أشكر مركز دبي للسلع المتعددة على دوره البارز على هذا الصعيد وجهوده الحثيثة في الابتكار وتحقيق التميز ومساهمته الفعالة كقوة محركة لتسهيل التجارة وتعزيز الربط بين المراكز التجارية الرئيسية مثل دبي وهونغ كونغ".

وخلال الحملة الترويجية، تم تكريم أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، بجائزة "40 شخصية استثنائية" بجانب قادة بارزين في القطاع، تقديراً لدوره المشهود في دفع عجلة نمو وتطور صناعة الماس والمجوهرات العالمية. كما شارك في حلقة نقاش بعنوان "من الخام إلى التألق: رسم المسار لمستقبل مشرق"، عقدت على هامش معرض هونغ كونغ للمجوهرات والأحجار الكريمة، أحد أبرز المناسبات المختصة بقطاع المجوهرات في العالم، حيث تحدث حول رحلة نجاح دبي لتصبح مركزاً عالمياً رائداً لتجارة الماس.

وشهدت الزيارة أيضاً إصدار مركز دبي للسلع المتعددة نسخة خاصة من سلسلة تقاريره الرائدة "مستقبل التجارة" تركز على الماس المصنع معملياً بعنوان "تطور مستمر- مستقبل صناعة الماس المصنع معملياً". يناقش التقرير الديناميكيات التي قادت إلى تسارع وتيرة ازدهار هذه الصناعة على مدى السنوات القليلة الماضية. ويأتي إصدار النسخة الخاصة من التقرير بعد نجاح الندوة الافتتاحية للماس المصنع معملياً التي استضافها مركز دبي للسلع المتعددة في يوليو 2023.

تعد هذه الزيارة الثانية التي يقوم بها المركز إلى الصين ضمن سلسلة حملاته الترويجية هذا العام، وتأتي بعد الحملة الترويجية "وجد من أجل التجارة" التي نظمها المركز في يونيو 2023 وشملت مراكز الأعمال والتجارة الكبرى في الصين ممثلة في شنغهاي وقوانغتشو وتشونغتشينغ. واستعرض مركز دبي للسلع المتعددة خلالها أبرز مزايا بيئة الأعمال المزدهرة في دبي ودور المركز كمنصة مركزية ومنطقة أعمال مفضلة للشركات الصينية التي تطمح للتوسع في دبي والعالم.

يولي مركز دبي للسلع المتعددة أهمية كبيرة لجذب الشركات الصينية إلى دبي من خلال إنشاء منظومات عمل مخصصة تلبي احتياجاتها وتنفيذ مبادرات تدعم نموها وتسهّل عليها ممارسة الأعمال في الإمارة، ويشمل ذلك تدشين "مركز ييغتن الصيني للأعمال" وإطلاق نسخة من موقعه الإلكتروني بلغة الماندرين الصينية. ولتقديم المزيد من الدعم للشركات الصينية، افتتح مركز دبي للسلع المتعددة مركز خدمات صيني متخصص في برج الماس يتواجد فيه موظفون يتحدثون لغة الماندارين عبر جميع نقاط التواصل مع العملاء. وفي عام 2020، افتتح مركز دبي للسلع المتعددة أيضا مكتبا تمثيليا في شينزن لتسهيل عملية التأسيس للشركات الصينية الراغبة بالتوسع نحو دبي.

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حول مركز دبي للسلع المتعددة

مركز دبي للسلع المتعددة الذي يتخذ من دبي مقراً رئيسياً له هو المنطقة الحرة الأكثر ترابطاً في العالم، وهو المركز الرائد لتجارة ومشاريع السلع. وسواء من خلال تطوير أحياء نابضة بالحياة تشمل عقارات ذات خصائص عالمية مثل أبراج بحيرات جميرا ومنطقة أبتاون دبي المنتظرة، أو تقديم خدمات أعمال عالية الأداء، يوفر مركز دبي للسلع المتعددة كل ما يحتاجه مجتمعه المفعم بالحيوية للمعيشة والعمل والازدهار. مركز دبي للسلع المتعددة وجد من أجل التجارة، ويفخر بأنه يعمل على ترسيخ مكانة دبي وتنميتها كمكان للتجارة العالمية الآن وفي المستقبل www.dmcc.ae