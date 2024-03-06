أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء، وحاكم دبي، مرسومين بالتشكيل الجديد للمجلس التنفيذي في إمارة دبي ومجلس الشؤون الاستراتيجية التابع له، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام) يوم الأربعاء.

وتستهدف الإمارات - وهي دولة غنية بالنفط - زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد، من خلال التركيز على عدد من القطاعات.

ووفقا للوكالة، سيرأس المجلس التنفيذي، الذي يختص في اعتماد السياسات العامة لإمارة دبي في المجالات الاستراتيجية المختلفة، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي.

فيما سيرأس مجلس الشؤون الاستراتيجية - التابع للمجلس التنفيذي- الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي.

ويعمل مجلس الشؤون الاستراتيجية على تعزيز عملية صنع القرار الحكومي في دبي في المجالات الاستراتيجية المختلفة ورفعها إلى المجلس التنفيذي للإقرار والاعتماد، بحسب الموقع الرسمي لحكومة دبي.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الأربعاء، عبر إكس (تويتر سابقا) "نتوقع من المجلسين مواكبة المرحلة التنموية الكبرى التي تعيشها الإمارة بسياسات حكومية مبتكرة.. وخدمات جديدة.. وخطط استراتيجية ومالية تعكس توجهاتنا المستقبلية وترفع جودة الحياة في المدينة".

في ديسمبر الماضي، أصدر الشيخ محمد قانون جديد يحدد أهداف واختصاصات المجلس التنفيذي لإمارة دبي، والتي تشمل الارتقاء بتصنيفها في مختلف مؤشرات التنافسية الدولية وتعزز مكانتها كوجهة تنافسية عالمية.

للمزيد: محمد بن راشد يصدر قانون بشأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ماذا نعرف عنه؟

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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