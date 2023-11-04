وقعت قطر للطاقة الحكومية اتفاقيتي شراكة وتوريد للغاز الطبيعي المسال مع مؤسسة الصين للبتروكيماويات "سينوبك" وفق بيان من الشركة عبر موقعها الرسمي السبت.

وتعمل قطر على تطوير طاقة تسييل الغاز الطبيعي إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027 من 77 مليون طن سنوي حاليا من خلال تطوير حقل الشمال الشرقي وحقل الشمال الجنوبي مع شركات طاقة عالمية.

وتتعلق الاتفاقية الأولى بالشراكة في مشروع توسعة حقل الشمال الجنوبي.

وبموجب الاتفاقية ستحول قطر للطاقة إلى سينوبك حصة تبلغ 5% من شركة مشروع مشترك تمتلك ما يعادل 6 ملايين طن سنويا من طاقة إنتاج مشروع حقل الشمال الجنوبي من الغاز الطبيعي المسال سنويا. ولن تؤثر الاتفاقية على حصص الشركاء الآخرين في المشروع.

أما الثانية فهي اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد لتوريد 3 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال من مشروع توسعة حقل الشمال الجنوبي إلى محطات استقبال سينوبك في الصين على مدى 27 عام.

وسبق أن دخلت سينوبك كشريك في إحدى الشركات المشتركة المالكة لمشروع تطوير حقل الشمال الشرقي، والذي يعتبر أحد أهم المشاريع في صناعة الغاز الطبيعي المسال العالمية.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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