أبقت شركة قطر للطاقة الحكومية، أسعار الديزل والبنزين الذي يعرف أيضا بالجازولين بأنواعه في الدولة، خلال شهر مارس كما هي بدون تغيير، وفقا لإنفوجرافك نشرته الشركة عبر حسابها على إكس (تويتر سابقا) يوم الخميس.

واستفادت قطر - أحد أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم - من ارتفاع أسعار الغاز بعد العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا، ما أتاح زيادة صادراتها وإيراداتها الأجنبية.

أسعار المنتجات البترولية في قطر خلال مارس:

- لتر الجازولين 95 عند 2.10 ريال قطري وهي نفس أسعار فبراير.

- لتر الجازولين 91 عند 1.95 ريال قطري بدون تغيير.

- لتر الديزل عند 2.05 ريال قطري بدون تغيير.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا