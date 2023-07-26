يجري جهاز قطر للاستثمار - صندوق الثروة السيادي القطري- محادثات لشراء حصة في شركة البيع بالتجزئة "ريلاينس ريتيل فينتشرز" Reliance Retail Ventures والتي تتضمن سلاسل سوبرماركت والتابعة للملياردير الهندي الشهير موكيش أمباني، وفق ما أوردته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية الأربعاء عن ثلاثة أشخاص مطلعة.

ونقلت الصحيفة عن أحد المصادر قوله إن الصندوق القطري يدرس استثمار مليار دولار بما يعادل 1% في الشركة التي تُقدر أعمالها بـ 100 مليار دولار.

وقالت المصادر إن الاتفاقية لم تنته بعد وهي خاضعة للتغيير، فيما قال مصدر ثان إن الصندوق لم يوافق عليها بعد.

وفي عام 2020، استحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الصندوق السيادي) على 2.04% في "ريلاينس ريتيل" بقيمة 1.3 مليار دولار .

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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