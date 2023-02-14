ناصر الظفري: نحرص على ربط مبادرات مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية بعام الاستدامة

استقبلت غرفة تجارة وصناعة عجمان، وفداً من القيادة العامة لشرطة عجمان، بهدف بحث التعاون المشترك وتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات في مجال المسؤولية المجتمعية والخدمات القانونية.

استقبل الوفد ناصر الظفري المدير التنفيذي لقطاع دعم الأعضاء والابتكار ـ الرئيس التنفيذي لمركز عجمان للمسؤولية المجتمعية، وترأس وفد شرطة عجمان المقدم محمد عبدالله بوشهاب.

وفي مستهل اللقاء رحب ناصر الظفري، بالحضور وأكد على أهمية اللقاء ودوره في توفير قناة للتواصل المباشر لبحث فرص التعاون لتنفيذ فعاليات ومبادرات مشتركة مستقبلاً بين الطرفين، موضحاً أن غرفة عجمان حريصة على تعزيز تعاونها وتواصلها مع الجهات الحكومية والخاصة تحقيقاً للتكامل والشراكة وتطوير شبكة علاقات متجددة ودائمة تضمن تبادل الخبرات والرؤى حول تطوير الخدمات وإطلاق فعاليات ومبادرات استباقية تدعم بيئة العمل وتُحسن من جودة الحياة بما يتواكب مع توجهات الامارة وخطتها الاستراتيجية.

وأكد أن مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية يسعى إلى ربط كافة مشاريعه ومبادراته بأهداف "عام الاستدامة" من خلال نشر الوعي بأهمية الممارسات المستدامة لدى أعضاء غرفة عجمان من منشآت القطاع الخاص والحفاظ على الموارد وإعادة التدوير بما يدعم الاستدامة البيئية.

وخلال اللقاء تم استعراض نبذة حول مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية ـ إحدى مبادرات غرفة عجمان، ودوره كمنصة رائدة تهدف إلى توفير الموارد والتوجيهات المعنية بالمسؤولية المجتمعية للمنشآت الاقتصادية في إمارة عجمان، كما اطلع وفد شرطة عجمان على أبرز مبادرات ومشاريع مركز عجمان للمسؤولية للمجتمعية والتي تم تنفيذها بالتعاون مع شركاء المركز من الجهات الحكومية والخاصة وجهات النفع العام تعزيزاً لتنمية أعمال وممارسات المسؤولية المجتمعية.

وتم استعراض التوجهات الرئيسية لمركز عجمان للمسؤولية المجتمعية ومنها "تحديد الأولويات الاستراتيجية للمسؤولية المجتمعية في قطاع الأعمال والقطاعات الأخرى وتشكيل خطط بعيدة المدى بما يخدم أهداف التنمية المستدامة في الإمارة، والتنسيق بين مختلف الجهات لضمان توحيد الجهود والاستغلال الأمثل للموارد بما يضمن أكبر فائدة للجميع ويحسن جودة الحياة، إلى جانب توفير خدمات استشارية في مختلف مجالات الاستدامة، وتوفير مصادر للتعلم وفرص للتدريب وتبادل الخبرات وفق أحدث الممارسات العالمية في جميع مجالات الاستدامة والمسؤولية المجتمعية".

هذا وشهد اللقاء تقديم عرض حول خدمة الوساطة التجارية التي توفرها غرفة عجمان لأعضائها من منشآت القطاع الخاص بهدف مساعدتهم في حل نزاعاتهم التجارية بوسائل مرنة وبطرق منصفة وودية ترضي طرفي النزاع وتعمل على الاحتفاظ بعلاقتهم التجارية.

وفي ختام اللقاء تبادل ناصر الظفري الرئيس التنفيذي لمركز عجمان للمسؤولية المجتمعية، والمقدم محمد عبدالله بوشهاب، الدروع وأوصى الحضور بضرورة تكثيف اللقاءات والتواصل المباشر مستقبلا لبحث فرص التعاون والشراكة في مشاريع ومبادرات المسؤولية المجتمعية التي ينظمها الطرفين.