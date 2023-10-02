توقيع 7 مذكرات تفاهم مع شركات ومؤسسات لتوفير خدمات وعروض استثنائية متخصصة

- بن بيات: أولويتنا تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي

- بن بيات: المبادرة النوعية اليوم تؤسس لمرحلة جديدة نوفر من خلالها حلولاً متكاملة وشاملة للشركات الرقمية للتأسيس والتوسع

- بن بيات: تنسجم هذه المبادرة مع أهدافنا الاستراتيجية في استقطاب 300 شركة رقمية ناشئة إلى دبي بحلول عام 2024، كما أنها تدعم طموح دولة الإمارات بمضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2032

- "منصة دعم وجذب الشركات" تهدف لتعزيز بيئة الأعمال المواتية في دبي من خلال تبسيط مجموعة من عمليات الشركات التي تسعى إلى إطلاق أو توسيع نطاق أنشطتها في الإمارة.

- تضم "منصة دعم وجذب الشركات" ركيزتين أساسيتين من الخدمات الأولى هي خدمة توفيق الأعمال وتشمل مساعدة الشركات على إيجاد شركاء ومستثمرين وعملاء ملائمين لاحتياجاتهم ومتطلباتهم، والثانية تغطي خدمات مؤسسية متخصصة من شركاء استراتيجيين للغرفة

- توقيع 7 مذكرات تفاهم مع كل من "ليتسوورك"، وin5، ومركز دبي التجاري العالمي (ون سنترال)، وبنك المشرق، و"دو"، وبنك دبي الإسلامي، وبنك دبي التجاري

دبي: أطلقت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، اليوم "منصة دعم وجذب الشركات" بهدف تعزيز بيئة الأعمال المواتية في دبي من خلال تبسيط مجموعة من عمليات الشركات التي تسعى إلى إطلاق أو توسيع نطاق أنشطتها في الإمارة. وتنسجم هذه المبادرة مع مساعي الغرفة لضمان بيئة أعمال تمكن الشركات الرقمية من الازدهار والمساهمة في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33).

وتعتبر المنصة الجديدة مبادرة نوعية إضافية للغرفة تستهدف من خلالها الارتقاء بمنظومة الاقتصاد الرقمي بإمارة دبي، وتوفير باقة من الخدمات الاستثنائية المتخصصة التي تلبي متطلبات تأسيس الشركات الرقمية الجديدة، وتخدم خطط واستراتيجيات الشركات الرقمية الحالية الراغبة بتوسيع نشاطها. وتتماشى "منصة دعم وجذب الشركات" مع جهود الغرفة لبناء اقتصاد المستقبل من خلال توفير بنية تحتية رقمية وعالمية المستوى تضمن تزويد الشركات الرقمية ببيئة مواتية للازدهار وتعزيز الإبداع واستكشاف آفاق العمل الجديدة.

وجاء الإعلان عن إطلاق المنصة الرقمية النوعية بحضور ومشاركة سعادة أحمد بن بيات، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، ومحمد علي راشد لوتاه مدير عام غرف دبي، حيث تم توقيع 7 مذكرات تفاهم مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين لتوفير خدمات استثنائية للشركات الرقمية ضمن المنصة.

وتعليقاً على إطلاق المنصة، قال سعادة أحمد بن بيات، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي: "أولويتنا تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي. وهذه المبادرة النوعية اليوم تؤسس لمرحلة جديدة نوفر من خلالها حلولاً متكاملة وشاملة للشركات الرقمية للتأسيس والتوسع. دورنا في غرفة دبي للاقتصاد الرقمي حيوي وهام في تعزيز الريادة الرقمية للإمارة من خلال استقطاب الشركات الرقمية الرائدة وأصحاب المواهب التخصصية في هذا المجال بما يضمن مساهمتهم في تطور الإمارة".

وأضاف بن بيات قائلاً: "تنسجم هذه المبادرة مع أهدافنا الاستراتيجية في استقطاب 300 شركة رقمية ناشئة إلى دبي بحلول عام 2024، كما أنها تدعم طموح دولة الإمارات بمضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2032. نعتبر المنصة مبادرة فريدة تجمع مختلف شركائنا في دبي من أجل تعزيز تنافسية الإمارة وسمعتها كوجهة رئيسية للشركات الرقمية على اختلاف أنواعها".

منصة رقمية سلسة

تضم "منصة دعم وجذب الشركات" ركيزتين أساسيتين من الخدمات أبرزها خدمة توفيق الأعمال وتشمل مساعدة الشركات على إيجاد شركاء ومستثمرين وعملاء ملائمين لاحتياجاتهم ومتطلباتهم، وتنسيق اجتماع بينهم لخدمة مصالحهم المشتركة، حيث تشمل هذه الخدمة الشركات متعددة الجنسيات والعالمية الراغبة بالتوسع في دبي.

أما الركيزة الثانية من المنصة فتشمل حزمة متنوعة من الخدمات المؤسسية التي تحتاجها الشركات للتأسيس في دبي والتوسع في نشاطها حسب احتياجاتها. وتقدم هذه الخدمات عبر شراكات يتم توقيعها مع عدد من الشركات والمؤسسات التي توفر خصومات وعروضاً حصرية للشركات تشمل على سبيل المثال حلولاً مصرفية مثالية ومساحات مكتبية مشتركة وخدمات ترخيص وأخرى سحابية وخدمات التوظيف والاتصالات ومسرعات وحاضنات أعمال وغيرها من الخدمات الأخرى التي تحتاجها الشركات.

ووقعت الغرفة خلال الإعلان عن المنصة 7 مذكرات تفاهم مع كل من "ليتسوورك"، وin5، ومركز دبي التجاري العالمي (ون سنترال)، وبنك المشرق، و"دو"، وبنك دبي الإسلامي، وبنك دبي التجاري، مما يرفع العدد الإجمالي للشركاء الذين يقدمون خدمات حصرية للمشاركين بالمنصة إلى 11 شريكاً استراتيجياً بعد أن تم في يونيو الماضي توقيع 4 مذكرات تفاهم. وتسعى الغرفة حالياً للدخول في اتفاقيات مع شركاء إضافيين في المستقبل القريب، مما يعزز محفظة الخدمات الواسعة التي توفرها للشركات.

أهداف طموحة لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي

وتركز استراتيجية غرفة دبي للاقتصاد الرقمي (2022-2024) على تطوير بيئة الأعمال الرقمية، وتوفير الدعم للشركات الرقمية، واستقطاب الشركات الرقمية العالمية، تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بتعزيز مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي.

وتحرص غرفة دبي للاقتصاد الرقمي على تعزيز نجاح منظومة اقتصاد دبي الرقمي من خلال تنظيم جولات دولية خارجية لاستقطاب الشركات الناشئة والشركات المليارية العالمية إلى الإمارة. وقد أطلقت الغرفة مبادرات لتحفيز نمو الاقتصاد الرقمي مثل مبادرة "منصة دعم وجذب الشركات"، في حين نجحت مؤخراً في استقطاب 69 شركة ناشئة رقمية إلى الإمارة خلال النصف الأول من العام الحالي.

وتستعد الغرفة لتنظيم معرض "إكسباند نورث ستار"، أكبر حدث عالمي مخصص للشركات الناشئة في العالم، والذي سيقام في دبي هاربر خلال الفترة 15-18 أكتوبر 2023. ويساهم هذا الحدث في تعزيز

زخم ريادة الشركات الناشئة العابرة للحدود، وتشكيل حلقة وصل تربط الشركاء الحكوميين والمستثمرين ومسرعات الأعمال بالمبتكرين ورواد التقنية من كافة أنحاء العالم.

#بياناتحكومية

- انتهى -