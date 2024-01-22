أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) الإماراتية بيع كامل حصتها في حقل أتروش النفطي في إقليم كردستان بشمال العراق إلى شركة " جنرال إكسبلوريشن بارتنرز"، حسب بيان الشركة على بورصة أبوظبي الاثنين.

وتمتلك (طاقة) في حقل أتروش، الذي تم اكتشافه في 2011 نحو 47.4%، فيما تبلغ حصة شركة جنرال إكسبلوريشن بارتنرز 27.6%، أما حصة حكومة إقليم كردستان فتبلغ نحو 25%، وفق موقع الشركة.

ووفقا للبيان، ستظل الصفقة خاضعة، التي أبرمتها كل من شركة "طاقة إنترناشيونال بي" المملوكة بالكامل لـ (طاقة) وشركة "جنرال إكسبلوريشن بارتنرز"، المملوكة لـ "شاماران بتروليوم"، التي تعمل- وفق رويترز- في مجال التنقيب عن النفط والغاز مقرها كندا، للحصول على موافقات الأطراف الثلاثة.

وتأسست طاقة عام 2005 في أبوظبي، وتوسعت عملياتها لتشمل حاليا كندا وغانا والهند والعراق والمغرب وعُمان وهولندا والسعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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