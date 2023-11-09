* تم إضافة تصريح من وزير الاستثمار السعودي

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان يوم الخميس إن الصندوق السعودي للتنمية سيوقع اتفاقيات بملياري ريال (533 مليون دولار) مع دول إفريقية، بحسب ما نقلته رويترز عن كلمة ألقاها الجدعان بمناسبة المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي المنعقد في الرياض.

وأضاف الجدعان أن العمل جار مع مجموعة الدائنين لدعم غانا وإثيوبيا ودول أخرى بعد أن تلقت "تشاد وزامبيا الدعم في معالجة الديون من خلال الإطار المشترك لمجموعة العشرين"، بحسب الكلمة التي بثتها أيضا قناة "العربية بيزنس" التابعة للعربية السعودية.

والسعودية هي عضو في مجموعة العشرين وأحد أكبر مصدري النفط في العالم.

وفي نفس المؤتمر، قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح يوم الخميس إن صندوق الاستثمارات العامة، وهو الصندوق السيادي السعودي، سيقوم باستثمارات "تغير قواعد اللعبة" في إفريقيا، بحسب ما نقلته عنه رويترز.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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