*تم التحديث بتفاصيل عن قيمة الصفقة

قالت شركة صناعات قطر إن شركة "قطر ستيل" التابعة لها أتمت عملية الاستحواذ على كامل أسهم شركة القطرية لإنتاج حديد التسليح، بحسب بيان نشرته شركة صناعات قطر على موقع البورصة القطرية يوم الاثنين.

وتبلغ قيمة الصفقة 346 مليون ريال قطري (95.05 مليون دولار) باستثناء أرصدة النقد والديون، وفق البيان.

وأضاف البيان أن صفقة الاستحواذ هذه ستعزز من مكانة صناعات قطر وقطر ستيل في السوق كمورد رئيسي لقضبان الصلب كما ستزداد معها فرص تصدير منتجات مثل لفائف قضبان الأسلاك وحديد التسليح إلى دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق العالمية.

وشركة صناعات قطر التي تأسست عام 2003 وتعمل في 3 قطاعات هي: البتروكيماويات، الأسمدة، والحديد والصلب. تضم الشركة حاليا 4 شركات منها شركة قطر ستيل المملوكة لها بالكامل.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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