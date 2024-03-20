رفعت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش"، يوم الأربعاء، تصنيفها الائتماني لقطر إلى "AA" من "-AA" مع نظرة مستقبلية مستقرة، في ظل توقعات بأن تدعم إيرادات الغاز الطبيعي مستقبلا ميزانية الدولة.



وتوقعت فيتش، في تقرير يوم الأربعاء، أن يبلغ فائض الميزانية العامة للحكومة القطرية 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي هذ العام، انخفاضا من 9.3% في عام 2023.

وعززت التوقعات بشأن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي التصنيف الائتماني لقطر -وهي أحد أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم- بالتزامن مع تنفيذ الدولة الخليجية لمشروعات لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال خلال السنوات المقبلة.

وتجري قطر مشروعات توسعة لحقل الشمال للغاز الطبيعي -وهو أكبر مكمن للغاز في العالم- يُتوقع أن ترفع إنتاج الدولة من الغاز الطبيعي المسال إلى 142 مليون طن سنويا في العام 2030. وأُعلن عن أحدث تلك المشروعات في فبراير 2024.

وتوقعت فيتش، في تقريرها الأربعاء، أن تبدأ المرحلة الأولى من توسعة حقل الشمال في دعم الإيرادات المالية بالكامل لقطر اعتبارا من عام 2026 والمرحلة الثانية في عام 2027.



كما توقعت الوكالة انخفاض الدين الحكومي إلى 47% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، وإلى 45% العام المقبل، بعد ذروة 85% بلغها في 2020.

وكانت وكالة موديز رفعت في يناير الماضي تصنيف قطر الائتماني إلى Aa2، مع تعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة، وهي المرة الأولى التي ترفع فيها تصنيف الدولة منذ عام 2007.

ومع رفع موديز تصنيف قطر أصبح مماثل لتصنيف جارتها الخليجية الإمارات، وكذلك لكل من فرنسا وكوريا الجنوبية، وأعلى من تصنيف المملكة المتحدة.





(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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