أعلنت شركتا أدنوك للحفر وألفا ظبي القابضة الإماراتيين عن بعض تفاصيل الاستثمار الأول في مشروعهما المشترك الذي تم الإعلان عنه العام الماضي والذي يهدف للاستثمار في مجال تكنولوجيا وخدمات الطاقة، بحسب بيان من أدنوك للحفر على موقعها الإلكتروني الثلاثاء.

وتكنولوجيات الطاقة من أبرز القطاعات التي تجذب الاستثمارات في الوقت الحالي مع زيادة توجه الحكومات والشركات نحو ترشيد الإنفاق الطاقي والتحول نحو الطاقة النظيفة.

نبذة سريعة عن الشركتين

تعمل أدنوك للحفر وهي إحدى شركات مجموعة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في حفر آبار النفط والغاز في الإمارات وهي مدرجة في بورصة أبوظبي.

وألفا ظبي القابضة، هي شركة استثمار تأسست عام 2013 مدرجة ببورصة أبوظبي أيضا، وتعمل في عدة مجالات منها الطاقة والإنشاءات.

ما هي هذه الشراكة؟

تم الإعلان عن هذه الشراكة في نوفمبر الماضي، بحسب بيان سابق لأدنوك للحفر وألفا ظبي.

والإعلان وقتها تضمن توقيع الشركتين اتفاقية لتأسيس شراكة استثمارية بقيمة 1.5 مليار دولار تهدف للاستحواذ على شركات تكنولوجية في قطاعي النفط والطاقة، بحسب البيانين.

تمتلك أدنوك للحفر حصة أغلبية تبلغ 51% في المشروع المشترك، بينما تمتلك شركة ألفا ظبي نسبة 49% المتبقية، مع تمثيل متساوٍ للطرفين في مجلس الإدارة، بحسب البيان الصادر حينها من الشركتين.

ما الجديد الذي تم الإعلان عنه الثلاثاء؟

(بحسب بيان أدنوك للحفر)

أعلنت شركة ألفا ظبي عن استثمارها الأول في المشروع المشترك من خلال حصة تقدر بـ 25% في شركة "Gordon Technologies" التي تأسست منذ عشر سنوات وتعمل في التكنولوجيات الخاصة بالحفر في قطاع النفط والغاز في أمريكا.

وتقدر قيمة الحصة بـ 180 مليون دولار.

ليس لدى شركة "Gordon Technologies" أي مديونية ومن المتوقع أن يحقق الاستحواذ على حصة فيها ربحية لمساهمي المشروع المشترك.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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