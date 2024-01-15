اعتمد مجلس إدارة شركة باركن الإماراتية تعيين محمد عبدالله آل علي رئيس تنفيذي للشركة اعتبارا من 11 يناير الجاري، وفق بيان للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وشركة باركن صدر قانون تأسيسها في وقت سابق من يناير الجاري، وستتخصص في إنشاء وإدارة مواقف المركبات العامة، وهي مملوكة بالكامل لحكومة دبي.

ماذا نعرف عن آل علي؟

(وفق البيان)

هو حاصل على درجة الماجستير في الإدارة الهندسية، وشهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية من الجامعة الأمريكية في الشارقة.

يمتلك خبرة تزيد عن 22 سنة في مجال إدارة المشاريع والبنى التحتية.

شغل عدة مناصب في هيئة الطرق والمواصلات منذ انضمامه إليها في عام 2007 وعلى مدار 16 عام.

وقبل انضمامه للهيئة، عمل لأكثر من 6 سنوات في مجال إدارة المشاريع في شركة اتصالات.

شارك في قيادة الفريق التشغيلي لمنظومة النقل وإدارة الحركة المرورية لاستضافة حدث إكسبو 2020 بالإمارات.

ترأس فريق التشغيل لخدمة نقل الركاب خلال قمة المناخ COP28 التي أُقيمت في مدينة إكسبو دبي نهاية عام 2023.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا