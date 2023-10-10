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تسارع نمو القطاع الخاص غير النفطي في دبي خلال شهر سبتمبر الماضي، بدافع من الزيادة الحادة في كل من الطلبات الجديدة والأعمال الجديدة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي بدبي الصادر عن مؤسسة S&P Global الثلاثاء، ليسجل 56.1 نقطة، مقابل 55 نقطة في أغسطس.

وسجل المؤشر أقوى أداء في 3 أشهر خلال سبتمبر، مشيرا إلى استمرار تحسن الأداء فوق المستوى المحايد عند 50 نقطة.

واقتصاد إمارة دبي مكون مهم في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، وهي واحدة من أكبر منتجي ومصدري النفط، التي تسعى لتنويع مصادر دخلها بعيدا عن الطاقة.

ووفقا للتقرير، تسارعت وتيرة التوسع في الطلبات الجديدة خلال سبتمبر إلى أعلى مستوياتها منذ شهر يونيو 2019، فيما كان تحسن الأعمال الجديدة هو الأكبر منذ أكثر من 4 سنوات.

وفيما يتعلق بالقطاعات الاقتصادية، أشار التقرير إلى تحسن أسرع في السفر والسياحة وتجارة الجملة والتجزئة والإنشاءات.

وخلال سبتمبر، كان معدل خلق الوظائف الأضعف منذ شهر فبراير، إضافة لتباطؤ وتيرة تراكم المخزون مع ارتفاع متسارع وقوي بمتوسط تكاليف مستلزمات الإنتاج التي جاءت مدفوعة بشكل كبير بارتفاع تكاليف المواد الخام.

وارتفعت وتيرة التضخم في سبتمبر وكانت الأقوى خلال ما يزيد عن عام، حيث شهدت شركات الإنشاءات والجملة والتجزئة بشكل خاص ضغوط تضخمية أكبر.

وحسب التقرير، فرغم تراجع إجمالي أسعار الإنتاج للشهر الـ 14 على التوالي، أدت ضغوط أسعار مستلزمات الإنتاج إلى تباطؤ معدل تخفيض الأسعار.

وتباينت مواقف الشركات في التعامل مع ارتفاع التكلفة، حيث لجأت بعض الشركات إلى إجراء مزيد من التخفيضات في الأسعار لدعم المبيعات، بينما شركات أخرى رفعت أسعارها بسبب ارتفاع تكاليف المواد.

وارتفعت درجة الثقة المستقبلية لدى الشركات إلى أعلى درجة منذ مارس 2020 مع تطلعات لتعزيز الطلب والنشاط.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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