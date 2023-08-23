

تباطأ معدل التضخم السنوي في سلطنة عُمان، خلال شهر يوليو إلى 0.41% من 0.69% في شهر يونيو، بحسب بيانات نقلتها وكالة الأنباء العُمانية الأربعاء.

وتسعى الدول لخفض معدلات التضخم المتسارع منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية التي دخلت عامها الثاني.

وارتفعت أسعار مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 2.51% خلال يوليو على أساس سنوي، والمواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 1.36%.

وعلى أساس شهري، سجل معدل التضخم خلال يوليو 0.2%.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي وآيات رشوان، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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