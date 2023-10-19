تباطأ معدل التضخم السنوي في الكويت خلال شهر سبتمبر الماضي إلى 3.73% من 3.82 % في أغسطس، وفقا لبيانات أصدرتها الدائرة المركزية للإحصاء الكويتية يوم الخميس.

وخلال سبتمبر، ارتفعت أسعار الملابس بنسبة 7.10%، على أساس سنوي والأغذية والمشروبات 5.68%، فيما ارتفع قطاع الترفيه والثقافة 3.14% والمطاعم والفنادق 3.54%.

وعلى أساس شهري، سجل معدل التضخم ارتفاع بنسبة 0.31 % في سبتمبر، بحسب البيان.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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