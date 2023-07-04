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تباطأ أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في قطر خلال شهر يونيو الماضي، مع انخفاض معدل نمو الطلبات الجديدة.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي بقطر والصادر عن مركز قطر للمال ومؤسسة S&P Global يوم الثلاثاء، إلى 53.8 نقطة في شهر يونيو من 55.6 نقطة في مايو.

ولا يزال المؤشر يشير إلى تحسن النشاط التجاري في الدولة الخليجية فوق المستوى المحايد عند 50 نقطة.

وفي يونيو، انخفض معدل نمو الطلبات الجديدة مقارنة بشهر مايو 2023، وفقا للتقرير.

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ومع تحسن سلاسل الإمداد، تحسن أداء الموردين بأعلى مستوى له منذ بداية العام حتى الآن، وذلك رغم ارتفاع الطلب على مستلزمات الإنتاج مجددا.

وارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج في يونيو، فيما انخفضت أسعار بيع السلع والخدمات بأسرع وتيرة منذ فبراير 2022.

وقال يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال في التقرير، إنه "رغم استمرار ارتفاع أسعار التكلفة التي تواجهها الشركات القطرية، استطاعت تخفيض أسعار سلعها وخدماتها لتحقيق مبيعات جديدة والاحتفاظ بالعملاء الرئيسيين".

وكثفت الشركات من نشاط التوظيف في يونيو، وظلت التوقعات المستقبلية للشركات إيجابية، وارتبط ذلك بتنفيذ مشاريع جديدة وخطط تطوير الشركات والحملات التسويقية.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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