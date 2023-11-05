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تباطأ أداء القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر خلال شهر أكتوبر الماضي.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة بقطر، والصادر عن مركز قطر للمال ومؤسسة S&P Global يوم الأحد، من 53.7 نقطة في سبتمبر إلى 50.8 نقطة في أكتوبر.

ولا يزال المؤشر يشير إلى نمو النشاط التجاري في الدولة الخليجية، فوق المستوى المحايد عند 50 نقطة.

ورغم انخفاض قراءة مؤشر مديري المشتريات في قطر خلال أكتوبر، إلا أن القطاع استمر في تسجيل نمو إجمالي منذ فبراير 2023، وفق تقرير المؤشر.

وارتفعت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف في أكتوبر، وكان الارتفاع في الإنتاج والطلبات الجديدة هو للشهر التاسع على التوالي.

ورغم ارتفاع الطلبات الجديدة في أكتوبر، إلا أن المعدل الإجمالي لنمو الطلبات انخفض مقارنة بشهر سبتمبر السابق له.

وأشارت شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة إلى ارتفاع أعداد العملاء في أكتوبر، وكثفت الشركات التوظيف للشهر الثامن على التوالي بدعم من توقعات أكثر إيجابية للنشاط التجاري من شركات الإنشاءات والصناعات التحويلية للاثني عشر شهر المقبلة.

وتحسنت أرباح الشركات القطرية في القطاع خلال أكتوبر. ورفعت الشركات أسعار سلعها وخدماتها بمعدل هو الأسرع منذ ستة أشهر، بينما انخفضت أسعار مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى في عام 2023 حتى الآن.



(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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