تباطأ أداء القطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال شهر نوفمبر الماضي.

وانخفض مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في السعودية، والصادر عن مؤسسة S&P Global يوم الثلاثاء، والذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي، خلال شهر نوفمبر إلى 57.5 نقطة، من 58.4 نقطة سجلها في أكتوبر.

ولا تزال قراءة المؤشر تشير إلى تحسن أداء القطاع الخاص غير النفطي، حيث تسجل فوق المستوى المحايد عند 50 نقطة.

وتسعى السعودية، أحد أكبر منتجي النفط في العالم، إلى تنويع اقتصادها وخفض الاعتماد على عائدات النفط، وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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