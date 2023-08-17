سجل معدل التضخم السنوي في الكويت خلال يوليو 3.75% متراجعا من 3.83% في يوينو، وفقا لبيانات أصدرتها الدائرة المركزية للإحصاء الكويتية يوم الخميس.

وسجلت أسعار مجموعة الملابس خلال يوليو ارتفاع بنسبة 7.07%، على أساس سنوي ومجموعة الأغذية والمشروبات 5.79%، فيما ارتفعت مجموعة الترفيه والثقافة 3.07%، وفقا للبيانات الحكومية.

ولم يسجل المؤشر تغيير على أساس شهري.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: آيات رشوان، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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