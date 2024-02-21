وقعت شركة إيجل هيلز الإماراتية، للاستثمار والتطوير العقاري، اتفاقية تعاون مشترك لتأسيس شركة جديدة للتطوير العقاري "بناء البحرين" برأس مال قيمته 4 مليار دولار ، وفق وكالة أنباء البحرين يوم الأربعاء.

ووفقا للوكالة، ستعمل الشركة الجديدة على دعم المشاريع العقارية المبتكرة من خلال الاستفادة من شراكاتها التجارية مع مؤسسات القطاع الخاص وشركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة)، الذراع العقارية لشركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات) -صندوق الثروة السيادي المملوك لحكومة البحرين.

وتهدف شركة بناء البحرين إلى المساهمة في دفع عجلة التنمية بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، بحسب الوكالة.

و إيجل هيلز، التي تأسست في 2014 وتتخذ من أبو ظبي مقر لها، تملك محفظة هامة من المشاريع العقارية قيد التطوير في كل من أوروبا، وإفريقيا، والشرق الأوسط على غرار مشروع مراسي البحرين. ويرأس محمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية، مجلس إدارتها.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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