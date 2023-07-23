تُصنف تمور العجوة والتي تختص بها منطقة المدينة المنورة من أجود أصناف التمور الفاخرة

ستقوم الشركة بدور رئيسي في تحسين جودة الإنتاج ورفع القدرة الإنتاجية لتمور العجوة وتطوير قطاع التمور لتلبية الطلب المتزايد عالمياً

الرياض: أعلن صندوق الاستثمارات العامة تأسيس شركة "تراث المدينة، والتي تهدف للقيام بدور رئيسي في تحسين جودة الإنتاج ورفع القدرة الإنتاجية لتمور العجوة بمنطقة المدينة المنورة، بما سيسهم في تطوير قطاع الأغذية والزراعة في المملكة، وزيادة حجم المحتوى المحلي لقطاع التمور ورفع إسهامه في الناتج المحلي، وتنويع مصادر الدخل تماشياً مع رؤية السعودية 2030.

وتُصنف تمور العجوة من بين أجود أنواع التمور حول العالم، لما تتميز به من فوائد غذائية وصحية عالية، وتعد مصدراً غنياً بالعديد من العناصر الغذائية مثل الألياف والبروتين، وتتميز بخصائص طبيعية مثل مضادات الأكسدة. كما أن لتمر العجوة ارتباطاً رمزياً ودينياً وتراثياً لدى العالم الإسلامي، ولزوار المدينة المنورة بشكل خاص.

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة العديد من الاستثمارات الاستراتيجية قطاع الأغذية والزراعة، للمساهمة في تنويع الاقتصاد ونمو الناتج المحلي الإجمالي، ومن ضمنها "الشركة السعودية للقهوة "والتي تهدف إلى الارتقاء بالبن الخولاني السعودي، وشركة تطوير منتجات الحلال" التي تهدف إلى الاستثمار في قطاع صناعة منتجات الحلال في المملكة، والشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني “سالك”.

وتستهدف شركة تراث المدينة تسويق منتجات تمور العجوة محلياً ودولياً، إضافة إلى المساهمة بتوزيع أصناف التمور الأخرى بما يلبي الطلب المتزايد عالمياً على منتجات التمور، كما ستسهم الشركة في تطوير الزراعة المستدامة في منطقة المدينة عبر الاستعانة بالخبرات العلمية وتبني أفضل التقنيات الزراعية الحديثة.

وبهذه المناسبة صرح ماجد العساف، رئيس قطاع المنتجات الاستهلاكية والتجزئة في الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة: "تعد المملكة من أهم دول العالم في إنتاج وتصدير التمور، حيث تتميز منتجاتها بقيمة عالية، وتحظى بإقبال كبير لدى المستهلكين، الأمر الذي يجعل قطاع التمور من أبرز القطاعات الزراعية التي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030."

يأتي تأسيس شركة تراث المدينة التزاماً من صندوق الاستثمارات العامة في دعم قطاع الزراعة والأغذية أحد القطاعات الواعدة في المملكة، والذي من شأنه دعم تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني. ستسهم الشركة في رفع الجودة والكفاءة الإنتاجية لتمور العجوة، إضافة إلى العمل على توفيرها وترويجها في الأسواق، الأمر الذي من شأنه التعريف بالعلامة التجارية بالمنتج والرفع من قيمته بين مختلف أصناف التمور عالمياً.

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نبذة عن صندوق الاستثمارات العامة:

صندوق الاستثمارات العامة هو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثير، ويرأس مجلس إدارته صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة –حفظه الله-، فمنذ عام 2015 تم إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة وربطه بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كما يقوم الصندوق بدورٍ رائدٍ في دفع عجلة تحول الاقتصاد السعودي وتنويعه، إلى جانب إسهامه في تشكيل ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي، وقد أسّس الصندوق 84 شركة منذ عام 2017.

ويعمل الصندوق على بناء محفظة متنوعة عبر دخوله في فرص استثمارية جذابة وطويلة المدى في 13 قطاعاً استراتيجياً على المستويين المحلي والدولي، حيث تهدف استراتيجية الصندوق بحسب برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021-2025 – أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030؛ إلى تمكين العديد من القطاعات الواعدة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي عبر إيجاد شراكات مع القطاع الخاص، إضافةً إلى ضخ ما لا يقل عن 150 مليار ريال سنوياً في الاقتصاد المحلي، كما يعمل على نقل التقنيات وتوطين المعرفة؛ لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام في المملكة، وبصفته الذراع الاستثماري للمملكة؛ عمل الصندوق على الدخول في استثمارات مميزة وبناء تحالفات وشراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات والجهات العالمية المرموقة؛ ممّا يسهم في تحقيق قيمة حقيقية طويلة المدى للمملكة تنسجم مع أهداف رؤية 2030، كما ابتكر صندوق الاستثمارات العامة نموذج حوكمة تشغيلي يبرز مهمته وأهدافه الرئيسـية الموكلة إليه، والتي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة، حيث يعزز تطبيق هذا النموذج مستوى الشفافية والفعالية في اتخاذ القرار والتقدم في المستقبل.