

انخفض فائض الميزان التجاري لقطر خلال مايو الماضي بنسبة 46.8% على أساس سنوي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، ليسجل 18.2 مليار ريال قطري (5 مليار دولار) وفقا لبيانات التجارة الخارجية الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء القطري، يوم الأحد.

وقطر هي من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم وازداد الطلب على الغاز القطري في وقت تتسابق فيه الدول على تأمين احتياجاتها من الغاز بعد أن قررت أوروبا استبدال الغاز الروسي بمصادر أخرى بسبب غزو روسيا لأوكرانيا.

وتعمل قطر على مشروع لتوسعة حقل غاز الشمال لزيادة طاقتها التصديرية.

وتراجعت صادرات قطر التي تشمل إعادة التصدير بنسبة 35.3% على أساس سنوي في مايو إلى نحو 27.8 مليار ريال، بضغط من تراجع صادرات غازات النفط والغاز الطبيعي المسال وغيرها من الهيدروكربونات الغازية الأخرى بنسبة 38.2% لتصل إلى نحو 17.3 مليار ريال، وفقا للبيان.

أما الواردات السلعية، فارتفعت قيمتها خلال مايو بنسبة 9.5 % على أساس سنوي لتصل إلى نحو 9.6 مليار ريال.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا