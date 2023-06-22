تراجع فائض الميزان التجاري للسعودية بنحو 44.4% على أساس سنوي خلال شهر أبريل الماضي، مسجلا 45 مليار ريال سعودي (12 مليار دولار) مقارنة بـ 81 مليار ريال في أبريل 2022، بحسب بيانات صدرت يوم الخميس عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية.

وانخفضت الصادرات السلعية في أبريل بنسبة 25.2% عن أبريل 2022 ووصلت إلى 103 مليار ريال، بسبب تراجع الصادرات البترولية.

أما الواردات، فارتفعت في أبريل بقرابة 1% على أساس سنوي وبلغت قيمتها 57.9 مليار ريال.

والسعودية هي من أكبر مصدري النفط في العالم، ولديها خطط طموحة لزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي.

الصادرات النفطية وغير النفطية

بلغت قيمة الصادرات البترولية 83.8 مليار ريال بانخفاض نسبته 23.6% عن أبريل 2022 وتراجعت أيضا الصادرات غير البترولية متضمنة إعادة التصدير بنسبة 31.2% على أساس سنوي لتبلغ 19.2 مليار ريال مقابل 28 مليار ريال في أبريل 2022.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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